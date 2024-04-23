سالم الدوسري يقود تشكيل الهلال المتوقع أمام العين

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن الفوز على العين الإماراتي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لهذا الموسم.



وكان العين قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي شهدها ملعب هزاع بن زايد.

تشكيل الهلال المتوقع أمام العين

حراسة المرمى: العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط الدفاعي: روبن نيفيس، سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش.

خط الوسط الهجومي: ميشائيل، مالكوم، سالم الدوسري.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان.

موعد مباراة الهلال والعين والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مواجهة الهلال أمام العين في تمام الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

بينما تُذاع مباراة الزعيم الكبير الإماراتي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل منافسات دوري أبطال آسيا في أدواره الاقصائية منذ عدة سنوات.