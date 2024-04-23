قبل الموقعة المنتظرة.. التاريخ يمنح العين الإماراتي الأفضلية أمام الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار متابعي كرة القدم الآسيوية لمواجهة من العيار الثقيل تجمع الهلال السعودي بنظيره العين الإماراتي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لهذا الموسم 2023/2024.



وكانت مواجهة الذهاب بين العين والهلال قد انتهت بفوز الفريق الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي شهدها ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

تاريخ مواجهات الهلال والعين

واجه الهلال نظيره العين في 15 لقاء سابق سابقة بدوري أبطال آسيا، حيث حقق الفريق الإماراتي في 7 مرات، مقابل 6 انتصارات للزعيم، فيما انتهت مباراتين بالتعادل.

موعد مباراة الهلال والعين والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الهلال أمام نظيره العين في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، في المواجهة التي يشهدها ملعب المملكة معقل الزعيم.

ومن المقرر إذاعة مواجهة الهلال أمام العين عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وssc السعودية.