بشرى حجيج تحضر ختام منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - تحضر بشرى حجيج، رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، اليوم الثلاثاء، ختام منافسات بطولة إفريقيا التي تقام في ضيافة النادي، ويسدل الستار عليها مساء اليوم.

من المنتظر أن تحضر حجيج عددًا من مباريات اليوم الختامي، أبرزها لقاء النهائي الذي يجمع الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي، ونظيره فريق مولودية بوسالم التونسي، في الثامنة مساء اليوم، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة.

كانت رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، قد وصلت إلى القاهرة خلال الأيام الماضية، وحرص على استقبالها وفد ضم ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للطائرة وحسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ونهلة سامح نائب مدير البطولة.

ناتاليا: درسنا أبيدجان جيدًا وهدفنا التأهل لنصف النهائي

أعربت ناتاليا ڤاسيلڤسكايا، لاعبة فريق سيدات يد النادي الأهلي عن جاهزية الفريق لمواجهة فريق أبيدجان الإيفواري في الدور الربع النهائي من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية والتي تستضيفها الجزائر.

وقالت ناتاليا إن سيدات اليد شاهد مواجهة أبيدجان وبومرداس الجزائري الأخيرة ودرس نفاط القوة والضعف في الفريق بشكل جيد تحضيرا لمواجهة ربع النهائي.

وتابعت: الجهاز الفني تحدث معنا عن أهمية مواجهة أبيدجان، من أجل الفوز والتأهل لنصف نهائي البطولة.

وكان الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي قد تأهل لربع نهائي البطولة كثاني المجموعة الأولى عقب فوزه على الأبيار بنتيجة 29-17، ليواجه أبيدجان الإيفواري والذي تأهل كثالث ترتيب المجموعة الثانية في الدور ربع النهائي.