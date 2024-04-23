قبل مواجهة العين.. جيسوس يستعين بـ"بونو" بدلًا من "كوليبالي"

ياسر رشاد - القاهرة - ضم البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني فريق الهلال السعودي، الخماسي الأجنبي الصربي سيرجي سافيتش والبرتغالي روبن نيفيز والبرازيلي مالكوم، والمغربي ياسين بونو والبرازيلي ميشايل ديلجادو لمعسكر الأزرق استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي اليوم الثلاثاء، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان لقاء الذهاب انتهى عيناويًا بنتيجة 4-2 في المباراة التي احتضنها ملعب هزاع بن زايد الخاص بنادي العين.

وأكدت صحيفة " الرياضية" أن المدرب البرتغالي قرر في الاجتماع الفني النهائي للاعبين الإستعانة باللاعب ياسين بونو في المباراة بدلًا من كوليبالي.

من جانب آخر، أبدى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، ثقته في قدرة فريقه على العودة بالنتيجة أمام العين والتأهل إلى النهائي، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون دعم جماهيرهم.

وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «هذه أول مباراة نخوضها في حسابات الذهاب والإياب بعدم أفضلية، لكن نحن على ثقة بأننا قادرون على تخطي هذه المباراة بالتركيز ودعم جماهيرنا، ندرك أن منافسنا صعب، وتابعناه عندما تأهل من دور الثمانية أمام النصر، لديهم قدرات مميزة في التحول الهجومي».