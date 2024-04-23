تصريح ناري من المصري على اتهامه بالتزوير من قبل نادي إنبي

علق أحمد الطحان، عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف على قطاع الناشئين، على توجيه تهمة له من قبل نادي إنبي في دوري الجمهورية مواليد 2003.

وقال الطحان في تصريحات تليفزيونية: “نرفض توجيه أي تهمة من نادي إنبي بالتزوير، فلاعب المصري مواليد 2003 تم استخراج جميع الأوراق الخاصة به من السجل المدني وتم قيده باتحاد الكرة”.

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وأضاف: “اللاعب شارك لمدة موسم كامل وجميع أوراقه سليمة، ولماذا شكوى نادي إنبي الآن بعد انتهاء الموسم؟”.

واختتم: “إدارة النادي ترفض الاتهام بالتزوير شكلًا وموضوعًا، ويتم التحقيق حاليًا في الأمر من قبل الجهات المختصة، وسنسلك الطرق القانونية للحفاظ على حقوق نادي المصري البورسعيدي”.

وكان لاعبو الاهلي وإنبي مواليد 2003 قد احتلفوا بالتتويج بدوري الجمهورية عقب المباراة التي جمعت الفريقين أول أمس في الجولة الأخيرة من المسابقة، وانتهت بفوز الفريق البترولي بنتيجة 4-3.

وأعلن اتحاد الكرة تتويج الاهلي بلقب الجمهورية مواليد 2003 بعد تساوي الفريقين في النقاط، فيما جاءت فارق الأهداف لصالح المارد الأحمر.