منتخب الجمباز الإيقاعي يغادر للمشاركة في بطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - غادرت اليوم الثلاثاء بعثة منتخب مصر للجمباز الإيقاعي إلى كيجالي عاصمة رواندا للمشاركة في البطولة الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 25 حتى 26 أبريل الجاري.

حبيبه مرزوق

مريم سليم

عاليا صالح

ليديا البحيري

المدربات:

هويدا حمودة

مي عصام

أمينة صبيح

لمار البحيري

عبير رمضان

فريده حسين

جوهارا الديب

جومانه ابوالمجد

المدربات:

نهى حسين

ميار رجب

عاليا احمد

فريدة بهنس

لينا هيليكا

ايمان عبدالحليم

سلمى طلعت

سينا المسيري

ملك بلال

چولي أحمد

تالا خليل

ليلى أبو العباس

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