"انقطاع الكهرباء والمياه".. تأجيل مباراة سموحة وبلدية المحلة لمدة نصف ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - قررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة سموحة وبلدية المحلة، في الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري، بسبب انقطاع الكهرباء والمياه، في ستاد إسكندرية.

ويحل بلدية المحلة ضيفا على سموحة، في الرابعة عصر اليوم، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري، وتم تأجيلها لمدة نصف ساعة، لتقام في الرابعة والنصف عصرا.

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