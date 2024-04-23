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"انقطاع الكهرباء والمياه".. تأجيل مباراة سموحة وبلدية المحلة لمدة نصف ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - قررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة سموحة وبلدية المحلة، في الجولة التاسعة عشر من ، بسبب انقطاع الكهرباء والمياه، في ستاد إسكندرية.

ويحل بلدية المحلة ضيفا على سموحة، في الرابعة عصر اليوم، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري، وتم تأجيلها لمدة نصف ساعة، لتقام في الرابعة والنصف عصرا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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