ناقد رياضي : قطاعات الناشئين في مصر تُدار بـ العشوائية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، انه كان يجب الإبقاء على محمود شيكابالا في تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني حتى نهاية اللقاء، لأنه قادر على خطف هدف في أي وقت، مشيرًا إلى أن مصطفى شلبي جناح الفريق قدم الأداء الأسوأ خلال اللقاء.





وقال في تصريحات تلفزيونية صباح اليوم الثلاثاء: الزمالك قادر على تحقيق مكسب مريح على دريمز الغاني في ملعبه، واللاعبين فرحوا كثيرا بالفوز على الأهلي، وتأثر الفريق بالغيابات خصوصا زيزو وفتوح وعمر جابر، ومن الأفضل ان يلعب شيكابالا شوط واحد مع الزمالك".

وأضاف: "هناك عشوائية تدار بها مسابقات الناشئين في مصر، وما يحدث من مهازل ليس جديد على بطولة الشباب في السنوات الأخيرة، وهناك حالات كثيرة للاعبين الافارقة كان فيها تزوير".

وزاد: "الأهلي فريق قوي والفارق مع مازيمبي كبير جدا، وسيخوض مواجهة قوية بدعم الجماهير، وبيرسي تاو كان "بيتدلع" وكنت متأكد من عدم إصابته مطلقا، وأليو ديانج هو الاقرب حاليا للعودة".

وواصل: "لا أؤيد فكرة المعسكرات الطويلة لمنتخب مصر، خصوصا أن قوام المنتخب الاساسي اصبح من المحترفين بالإضافة للاعبي الأهلي، والنهائي الافريقي سيكون قبل المعسكر بيومين فقط، ولذلك من الصعب ان يتم منح حسام حسن وقت اضافي اكبر وتطويل مدة المعسكر المقبل".