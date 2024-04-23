المصري يتقدم على فاركو بهدف في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهي الشوط الاول بتقدم المصري البورسعيدي بهدف نظيف في المباراة التي تقام بينهما حاليا على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز .

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وسجل هدف التقدم الأول للفريق البورسعيدي ميدو جابر من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

ولعب المصري البورسعيدي المباراة بتشكيل مكون من..

في مركز حراسة المرمى: محمود جاد.

في خط الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – عمرو موسى – عمرو سعداوي.

في خط الوسط: معتز زدام – محمود حمادة - ميدو جابر – محمد الشامي – جيلاس قناوي.

في خط الهجوم: صلاح محسن.

