يورجن كلوب يطالب لاعبي ليفربول بتحقيق الأفضلية

ياسر رشاد - القاهرة - في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز وتساوي فريقا ليفربول والارسنال في رصيد النقاط على قمة المسابقة بفارق نقطة واحدة عن مانشيستر سيتي الذي تتبنى له مباراة مؤجلة عن ثنائي القمة طالب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول لاعبي فريقه ببذل أقصى الجهد في مباراتهم الهامة والمرتقبة امام ايفرتون مساء الاربعاء في ديربي الميرسيسايد وهي المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب جوديسون بارك الخاص بنادي ايفرتون.

ويأمل يورجن كلوب في إنهاء تسع سنوات في قيادة ليفربول بأحراز لقب الدوري الانجليزي الممتاز للمرة الثانية خلال سنوات قيادته للفريق و إنهاء الموسم بأفضل صورة بعد الحصول على لقب كأس رابطة المحترفين والخروج من الدوري الأوربي وكأس الأتحاد الأنجليزي.

وفي تصريحاته ليلة المواجهة الهامة امام ايفرتون قال يورجن كلوب : بالقطع نحن لا نملك حظوظنا لاحراز اللقب بين ايدينا لكن من يملك ؟ ربما السيتي لكن من يدري لعل الأمور تتغير . بالنسبة لي نحن في المكانة التي يحب أن نكون بها خلال هذا التوقيت من الموسم . أؤكد للاعبي ليفربول علينا أن نبذل أقصى مجهود ممكن خلال المباريات القادمة ولو نجحنا في الفوز بلقب الدوري بالتأكيد سنكون جميعا في منتهى السعادة .

وعن مواجهة ايفرتون قال يورجن كلوب : لا شك انها مباراة شديدة الأهمية لفريقنا وهذا الأمر واضح ولا خلاف عليه . لا أتذكر متى كان أول ديربي قدت فيه ليفربول امام ايفرتون لكني اعلم تماما أهمية هذه المباراة وهذا الديربي. أجواء جوديسون بارك رائعة وفي بعض الأحيان تزيد من اشتعال المباريات و تزيد قوة فريق ايفرتون الذي نعلم انه مستعد تماما المباراة ولذلك يجب ان نكون نحن ايضا في أتم حالات الاستعداد . لا نستطيع أن نحكم على المباراة المقبلة من خلال المباريات السابقة بين الفريقين فهذه كرة قدم ودائما هناك الجديد لكن يجب ان نكون مهيئين لتحقيق الفوز .

يذكر ان يورجن كلوب يملك رصيده رائعا امام ايفرتون حيث لم يخسر امام ايفرتون سوى مباراة واحدة كانت عام ٢٠٢١ على ملعب انفيلد رود بينما كانت آخر خسارة لفريق ليفربول على ملعب جوديسون بارك عام ٢٠١٠ .