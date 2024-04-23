لاعبوا سموحة ينتظرون صرف المكافآت عقب رباعية المحلة ومجلس الادارة "يطنش"

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر لاعبوا الفريق الاول لكرة القدم بنادى سموحة قرار مجلس الادارة بصرف المكافآت والشهور المتأخرة لهم عقب فوزهم برباعية نظيفة أمام فريق بلدية المحلة وهى المباراة التى كانت تسبب صداع فى رأس الجهاز الفنى بقيادة الكابتن أحمد سامى

وعلمت الخليج 365 ان مجلس الادارة لن يصرف أى مستحقات مالية للاعبين رغم الفوز خاصة وان هناك قرار ضمنى غير مكتوب بتجميد مستحقات اللاعبين والجهاز الفنى خاصة بعد الهزائم المتتالية التى تلقاها الموج الازرق من فريق الاسماعيلى وفريق الجونة لحين إشعار آخر

ومن المتوقع أن يتم فتح باب المناقشة مع مجلس الادارة بفك الحصار عن المستحقات عقب مباراة المقاولون القادمة المقرر إقامته