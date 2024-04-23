العنوان الرئيسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم على صالة وزارة الرياضة بجدة منافسات المرحلة الأولى لبطولة المربع الذهبي لكرة السلة، بمشاركة 4 أندية، التي احتلت المراكز الأولى بالدوري الممتاز، وهي أندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي.

ويلتقي الأهلي بنظيره النصر في المباراة الأولى عند الـ4 مساء، يليه لقاء الاتحاد والهلال عند الـ6 مساء، وتستكمل غدا المنافسات بمواجهتين الأولى تجمع الأهلي والهلال عند الـ 6 مساء، والثانية تجمع الاتحاد والنصر عند الـ8 مساء، لتختتم المرحلة السبت المقبل بمواجهتين الأولى تجمع النصر والهلال عند الـ6 مساء، فيما يلتقي في الثانية الاتحاد والأهلي عند الـ8 مساء.

وتلعب البطولة من دور واحد بين الأندية الأربعة من ثم تلعب الأدوار النهائية على صالة وزارة الرياضة في الرياض وتنطلق في الـ9 من مايو المقبل ولمدة 3 أيام، وتجمع صاحب المركز الأول مع الرابع والمركز الثاني مع الثالث، وتختتم يوم 11 مايو بمباراة تحديد المركز الثالث، تليها المباراة النهائية لتحديد بطل المسابقة ووصيفه.