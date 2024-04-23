الهلال السعودي يفشل في تحقيق الريمونتادا أمام العين ويودع دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - انتهي اللقاء المشتعل بين فريقي الهلال السعودي ونظيره العين الإماراتي ، الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب المملكة آرينا في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا.

وانتهي اللقاء بفوز الهلال السعودي بهدفين لهدف، ليفشل في تحقيق ريمونتادا وتعويض الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي ، والتي انتهت لصالح الفريق العين الإماراتي برباعية مقابل هدفين.

وسجل الهلال السعودي الهدف الأول عبر لاعبه روبن نيفيز في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء ، قبل أن يعادل العين النتيجة عند الدقيقة 12 عبر لاعبه إريك يورجينس، ثم عزز الهلال النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 51، لينتهي اللقاء بنتيجة 2_1.

ويفشل الهلال في تخطي نصف النهائي رغم الفوز، حيث بات مجموع مباراتي الذهاب والاياب 5_4 ويعبر الفريق الاماراتي الي نهائي دوري أبطال آسيا.



وجاء تشكيل الهلال الرسمي كالتالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ياسر الشهراني ــ علي البليهي ــ حسان تمبكتي ــ سعود عبدالحميد

خط الوسط: سالم الدوسري – روبن نيفيز ــ ميلنكوفيتش سافيتش.

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو ــ صالح الشهري – مالكوم.



بينما جاءت تشكيلة العين على النحو التالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: بندر الأحبابي - خالد الهاشمي - كوامي اوتون - إيريك جورجينس

الوسط: بارك يونج وو – يحيى نادر – أحمد برمان

الهجوم: أليخاندرو روميرو- سفيان رحيمي- ماتياس