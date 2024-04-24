عبد الرحمن الحسيني: الأهلي إستحق التتويج بلقب أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال عبد الرحمن الحسيني، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي إن الفريق استحق التتويج ببطولة إفريقيا، مؤكدًا أن الجميع تعاهد على إسعاد الجماهير بتحقيق اللقب.
وقال الحسيني: تعاهدنا كلاعبين قبل البطولة على الظهور بشخصية الأهلي خاصة أن البطولة تقام على أرضنا ووسط جماهيرنا.
ووجه الحسيني الشكر إلى زملائه اللاعبين وأفراد الجهاز الفني على المجهود الذي بذله الجميع من أجل الفوز باللقب، كما حرص على تهنئة الجماهير على التتويج المستحق باللقب والتأهل إلى بطولة العالم للأندية.
ونجح «رجال طائرة الأهلي» في التتويج بلقب إفريقيا للكرة الطائرة للمرة السادسة عشرة في التاريخ، بعد الفوز على مولودية بوسالم التونسي حامل لقب النسخة الماضية.