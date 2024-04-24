بتهمة الاغتصـ.اب.. الشرطة تقتحم الملعب وتلقي القبض على لاعبين في الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر -

ألقت الشرطة القبض على لاعبين بأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد إبلاغها بتورطهما في واقعة اغتصاب.

وأفادت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، بأن "اللاعبين يبلغان 19 عاما وينتميان لناد واحد، وتم القبض عليهما للتحقيق في واقعة اغتصاب مزعومة".

وقالت الصحيفة إن "اللاعبين - اللذين لم يتم الكشف عن اسميهما - تم اعتقالهما في نهاية الأسبوع، من داخل ملعب ناديهما، بعد إبلاغ الشرطة".

وأشارت إلى أن الشرطة أبلغت أحد اللاعبين بأنه "مشتبه به في الاعتداء والمساعدة والتحريض على الاغتصاب"، قبل اعتقاله بشكل رسمي ليقضي ليلة خلف القضبان، فيما ألقي القبض على زميله في اليوم التالي، وجرى استجواب المتهمين، قبل أن يفرج عنهما بكفالة، في انتظار مزيد من التحقيقات.

وصرح المتحدث باسم النادي الذي ينتمي له الثنائي، والذي لم تكشف عنه ايضا الصحيفة، بأنه "بما أن الأمر الآن في أيدي الشرطة، فإن النادي لن يدلي بمزيد من التعليقات في هذه المرحلة".