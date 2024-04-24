الأهلي يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة الترجي في كأس الكؤوس الأفريقية لليد

ياسر رشاد - القاهرة - غادر أحمد خيري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي ، اليوم الأربعاء ، بعثة الفريق التي تخوض بطولة كأس الكؤوس الأفريقية في الجزائر بسبب الإصابة في مفصل الفخذ.

وقال عمرو يوري طبيب الفريق إن خيري لن يستكمل بطولة كأس الكؤوس الإفريقية؛ بسبب معاناته من الإصابة في مفصل الفخذ، مؤكدا أن اللاعب غادر للقاهرة لإجراء فحوصات دقيقة للوقوف على درجة الاصابة وتحديد مدة غيابه.

وحقق الفريق الأحمر الفوز على فريق أولمبيك عنابة بنتيجة 40-21 في المباراة الني جمعتهما بختام الدور الرئيسي من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي غداً الخميس ضد الترجي التونسي في نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية على صالة ميلود هدفي.