آرسنال في الصدارة.. وليفربول وصيفًا بترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - يعتلي فريق الكرة الأول بنادي آرسنال صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عن الموسم الحالى 2023 ـ 2024 قبل نهاية البريميرليج.

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024

ويمتلك ليفربول حاليًا 74 نقطة في المركز الثاني، خلف آرسنال المتصدر بـ77 نقطة عقب فوزه ضد تشيلسي أمس بخماسية نظيفة.

في حين أن مانشستر سيتي لديه 73 نقطة في المركز الثالث، ويمتلك مباراتين مؤجلتين ضد برايتون وتوتنهام.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال 77 نقطة

2- ليفربول 74 نقطة

3- مان سيتي 73 نقطة

4- أستون فيلا 66 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 60 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

7- مانشستر يونايتد 50 نقطة

8- وست هام يونايتد 48 نقطة

9- تشيلسي 47 نقطة

10- برايتون 44 نقطة

11- وولفرهامبتون 43 نقطة

12- فولهام 42 نقطة

13- بورنموث 42 نقطة

14- كريستال بالاس 36 نقطة

15- برينتفورد 35 نقطة

16- إيفرتون 30 نقطة

17- نوتنجهام فورست 26 نقطة

18- لوتون تاون 25 نقطة

19- بيرنلي 23 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 16 نقطة