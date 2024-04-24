صيد الدقى يهزم قارون فى بطولة منطقة الجيزة لكرة السلة ناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق 16سنة ناشئين لكرة السلة بصيد الدقى الفوز على فريق قارون بنتيجة 33/36 فى المباراة التى اقيمت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس منطقة الجيزة.



ضمت قائمة الفريق اللاعبين يوسف خالد ،احمد شوقي ،يحيي تامر ،يوسف صلاح ،يوسف حاتم ،محمد عدلي ،أدهم هاني ،تيم الله ايمن ،يس القذافي ،عمرو وليد ،مروان سعد ،منذر احمد،يوسف أمير ،كريم تامر،احمد حسين،أدهم حسام ،محمود ببلاوي ،سيف نبيل،محمد وائل ،عمر وائل،ياسين ابراهيم.



الجهاز الفنى والادارى:

رئيس الجهاز وائل الطناني ، نائب رئيس الجهاز محمود السداووي ، مشرف فني ومدرب الفريق تامر معوض ،مدير اداري علي الخطيب ،اداري خالد عاطف ، مدرب لياقه بدنيه بسام اخصأئي ،علاج طبيعي دكتور حسين فهمي ،جهاز معاون محمد بيسو، لجنة كرة السلة احمد عصام.