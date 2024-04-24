صدمة لـ الزمالك بشأن غرامة بوطيب

تلقى نادي الزمالك صدمة بشأن غرامة الدولي المغربي خالد بوطيب، والتي تبلغ 2 مليون و400 الف يورو.

وأصبح نادي الزمالك مضطرًا لدفع قيمة الغرامة كاملة، والتي حكمت فيها الفيفا بسبب عدم حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة.

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يُذكر أنه في حالة لم يقم مسئولو نادي الزمالك بحل الأمر مع اللاعب بدفع الغرامة والوصول إلى اتفاق سيعاقب الفيفا النادي الأبيض بالحرمان من القيد لفترة قادمة.

وكان نادي الزمالك قد تعرض للإيقاف من القيد بسبب غرامة محمود شيكابالا لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي والتي بلغت 2 مليون دولار.

وأنهى مسئولو الزمالك مشكلة رفع القيد عن الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بعد دفع الغرامة للنادي البرتغالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، والمقرر لها الأحد القادم.

وحقق الزمالك التعادل سلبيًا مع فريق دريمز من دون أهداف في مباراة الذهاب لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.