صورة قد تكلف الزمالك ما يقرب من 115 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يقترب نادي الزمالك من دفع مبلغ 2 مليون و 400 ألف يورو (ما يقرب من 115 مليون جنيه مصري)، لصالح مهاجمه السابق المغربي خالد بوطيب، بعد إصدار المحكمة الرياضية حكما لصالح اللاعب، وانتهاء مدة الاستثناف، لهذا أصبح الأبيض مطالبا بدفع المبلغ كاملا بالفوائد، وفي حالة الامتناع عن الدفع، سيكون النادي مهددا بإيقاف القيد.

ورحل بوطيب عن الزمالك في يناير 2020، ولكن قبل رحيله حدثت أزمة بينه وبين النادي، بسبب نشر صورة عبر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، لاحتفال لاعبي الفريق بالتتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية عام 2019، وحذف بوطيب من الصورة.

وأبدى بوطيب دهشته من إزالة صورته، وأعاد نشر الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق مستخدما صورة رمزية ضاحكة.

وعلق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك آنذاك، على حذف الصورة، وقال في تصريحات تلفزيونية: "تمت محاسبة الشخص الذي حذف صورة بوطيب من احتفالات الفريق الأبيض، وتم التنبيه على عدم القيام بأى فعل على صفحة النادى الرسمية إلا بعد الرجوع لمجلس الإدارة، خاصة وأن اللاعب المغربى ذو خلق وساهم في حصد الزمالك للبطولة".

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