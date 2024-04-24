منع مرتضي منصور من حضور مباراة في الدوري المصري القسم الثاني

منعت إدارة استاد كفر الزيات، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق من دخول الملعب الذي يحتضن مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات، ضمن منافسات الدوري المصري القسم الثاني ب.

وتعد المباراة مصيرية وحاسمة بالنسبة لنادى المنصورة، حيث سيتم من خلالها حسم تأهله إلى دوري المحترفين من عدمه.

وقام أفراد الأمن على البوابة باعتراض مرتضى منصور، وأكدوا وجود تعليمات بمنع دخوله إلى المباراة، وهو ما آثار غضب رئيس الزمالك السابق.

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وكان منصور قد أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سيحضر المباراة من أجل دعم فريق بلده المنصورة، في مباراة صعوده إلى دوري المحترفين.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة، بقيادة مدربه عبداللطيف الدوماني، يسعى إلى حصد نقاط المباراة كاملة من أجل التأهل إلى دوري المحترفين، ومواجهة متصدر مجموعة بحري، في لقاء حاسم لتحديد هوية المتأهل إلى الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل.