كولر يضم عنصر مفاجأة في قائمة الاهلي أمام مازيمبي بلقاء الإياب

يضم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عنصر مفاجأة خلال مواجهة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأكد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن كريم نيدفيد سيعود إلي قائمة الاهلي أمام مازيمبي بعد استبعاده في لقاء الذهاب.

وكان الاهلي قد تعادل سلبيًا أمام نظيره مازيمبي الكونغولي، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي أقيم على أرضية ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

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ويواجه الاهلي نظيره مازيمبي الكونغولي، في إياب الدور قبل النهائي في دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة الاهلي ضد مازيمبي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.