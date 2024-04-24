ريال مدريد يقفد نجمه أمام سوسيداد وشكوك حول مشاركته ضد بايرن ميونخ

تعرض نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء، إلى ضربة قوية بعد غياب نجمه عن التدريبات الجماعية للفريق، قبل مواجهة ريال سوسيداد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على ريال سوسيداد، يوم الجمعة المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب انويتا وذلك ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وأفادت التقارير الصحفية الإسبانية، اليوم، أن الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي، غير جاهز للمشاركة في مباراة فريقه يوم الجمعة المقبلة ضد ريال سوسيداد في منافسات الدوري الإسباني.

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وشهدت التدريبات الجماعية لـ ريال مدريد، اليوم، مشاركة الجميع باستثناء ميندي الذي لا يزال يتعافى من إجهاده العضلي.

وأضافت صحيفة “آس” الإسبانية، أن فيرلاند ميندي، يسعى إلى الوصول لأتم جاهزيته للمشاركة في مباراة بايرن ميونخ المقبلة بدوري أبطال أوروبا ضمن منافسات ذهاب نصف النهائي والتي ستكون يوم الثلاثاء الموافق 30 إبريل على ملعب أليانز أرينا.