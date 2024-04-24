"سبقه أحمد الأحمر على نفس الصالة".. لاعب الأهلي يمنح الجماهير كأس أفريقيا للطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

توج الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، ببطولة كأس أفريقيا وحسم تأهله إلى مونديال الأندية 2024، عقب الفوز مساء أمس على مولودية بو سالم التونسي، بنتيجة 21-25.

واحتفل لاعبو الأهلي بالتتويج باللقب الأفريقي والتأهل إلى مونديال الأندية، ومنح عبد الله عبد السلام لاعب طائرة الأحمر، الكأس إلى الجماهير الحاضرة في صالة الأمير عبدالله الفيصل.

وتكرر هذا الأمر العام الماضي 2023، في نفس المكان، صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي، حينها منح أحمد الأحمر قائد الفريق الأول لكرة اليد بالزمالك "الكوماندوز"، جماهير الأبيض الكأس.

وفاز حينها الفريق الأول لكرة اليد بالزمالك على رجال يد الأهلي، بنتيجة 26-25، في نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

اقرأ أيضًا:

اجتماع وعودة من الإصابة.. كواليس مران الأهلي اليوم

رباعي الأهلي ينتظمون في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة مازيمبي