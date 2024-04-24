"واردة بشدة".. مدرب المنتخب السابق عن عودة إمام عاشور إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أيمن عبدالعزيز نجم الزمالك ومدرب المنتخب الوطني السابق، مفاجأة بشأن عودة إمام عاشور لاعب فريق الأهلي، إلى نادي الزمالك مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

قال أيمن عبدالعزيز في لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر": “لو وصل عرض محترم لإمام عاشور من نادي كبير، من وجهة نظري ضروري يرحل، غير ذلك يستمر مع النادي الأهلي، وعليه أن لا ينظر للمادة لكي لا يخسر".

أضاف: "عودة إمام عاشور لنادي الزمالك واردة بشدة، لأننا حاليا في عصر الاحتراف، مثلما انتقل أيضا للنادي الأهلي في الموسم الماضي، بعد رحلة احتراف قصيرة في الدنمارك".

أكمل تصريحاته: "إمام عاشور كقيمة فنية يضيف كثيرا لنادي الزمالك، ولن أتحدث عن العاطفة، خاصة وأنني لست في موقع المسؤولين داخل نادي الزمالك، ولكن الجماهير لم تمانع في هذه الخطوة".

جدير بالذكر، أن إمام عاشور عاد مؤخرا للمشاركة في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي، بعدما تعرض للإصابة في الفترة الماضية بخلع في الكتف خلال المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العاصمة الودية.

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