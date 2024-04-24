"خلف مبابي ووكر".. تقارير تكشف رقم مميز لتريزيجيه في عام 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية تركية اليوم الأربعاء، عن قائمة أسرع اللاعبين في العالم خلال العام الحالي 2024.

وشهدت القائمة تواجد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق طرابزون سبور التركي.

وذكر موقع "Sabah spor" التركي: "إن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، تواجد في قائمة أسرع اللاعبين في العالم لعام 2024".

وجاء محمود حسن تريزيجيه خلف الثنائي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، والإنجليزي كايل ووكر لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وخاض تريزيجيه 24 مباراة رفقة فريق طرابزون سبور هذا الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفاً وتقديم 4 تمريرات حاسمة.