تدريبات تأهيلية لحارس مرمى الزمالك على هامش المران

ياسر رشاد - القاهرة - أدى محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاني الحارس من إصابة بمزق في العضلة الضامة، ويحرص الجهاز الطبي على تجهيز محمد صبحي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويواصل الفريق على ملعب النادي استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.