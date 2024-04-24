"مواجهته كابوس".. علي فرج يعلق على هزيمته لمحمد الشوربجي ببطولة الجونة الدولية للاسكواش (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعرب اللاعب المصري علي فرج، على سعادته الكبير بعد تحقيق الفوز على حساب نظيره الإنجليزي محمد الشوربجي، في الدور ربع النهائي ببطولة الجونة الدولية البلاتينية PSA للاسكواش.

وقال فرج في تصريحات صحفية: "سعيد جداً بنجاحي في تحقيق الفوز، على حساب محمد الشوربجي، الذي ظل في التصنيف الأول على العالم في لعبة الاسكواش لسنوات طويلة".

وأضاف: "مواجهة الشوربجي في دور الثمانية بإحدى البطولات العظمى للاسكواش، تعد بمثابة الكابوس لكثير من اللاعبين، وكنت مشدود قبل مواجهته".

وتابع: "أتمنى البقاء على القمة في لعبة الاسكواش وأن أظل في المركز الأول، ولكن كل ما يهمني الآن هو تحقيق أكبر عدد من البطولات".

واختتم: "أمتلك فريق عمل مميز، ولديهم خبرة كبيرة في عالم الاسكواش، وهم السبب الرئيسي فيما وصلت إليه حتى الآن".

وكان علي فرج تمكن من تحقيق الفوز على حساب محمد الشوربجي، في الدور ربع النهائي ببطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.