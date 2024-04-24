نقل تيفيز إلى مستشفى بالأرجنتين

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي. أيه. ميديا) أن تيفيز، الذي لعب مع مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وويستهام، تم نقله لمستشفى في بوينس آيرس الثلاثاء.
ويتولى تيفيز (40 عاما) تدريب فريق إنديبيندينتي الأرجنتيني، وذكر النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقا) «مدربنا، كارلوس تيفيز، دخل مستشفى لا ترينيداد في سان إسيدرو بسبب معاناته من آلام في الصدر».
وأضاف «أجروا الفحوص اللازمة، وكانت النتائج مطمئنة»، مبينا أن تيفيز سيظل في المستشفى في الوقت الحالي لحين إجراء المزيد من الفحوص.
وشارك تيفيز في 76 مباراة دولية مع المنتخب الأرجنتيني في الفترة من 2004 إلى 2015 وتولى تدريب إنديبيندينتي في أغسطس 2023.
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