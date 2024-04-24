سلة سبورتنج الى نصف نهائى الدورى فى مواجهة زعيم الثغر

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادى سبورتنج بقيادة الكابتن أشرف توفيق المدير الفنى فى الصعود إلى المربع الذهبى فى بطولة الدورى السوبر لكرة السلة لموسم 2023 – 2024 و ذلك بعد الفوز اليوم على فريق الجزيرة اليوم بنتيجة 73 – 61 فى المباراة التى أقيمت بينهم على صالة المقاولون العرب لتصبح سلسلة مباريات الفريقين بدور ال 8 3-2 لصالح سبورتنج ليتأهل الفريق إلى دور نصف النهائى و يواجه نادي الأتحاد السكندرى

والمتابع لوضع فريق سلة سبورتنج يرى أن الفريق بلاعبيه الشباب قد أظهروا الفريق لهذا الموسم بشكل مختلف ونجحوا فى كسر استراتيجية الاسبانى أوجيستى مدرب الاهلى ثلاث مرات خلال هذا الموسم مابين الدورى والكأس

وبذلك نجد أن نصف نهائى دورى السوبر سيكون دربى سكندري بين أبناء الشاطبى وأبناء سبورتنج