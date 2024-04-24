الاتحاد الأفريقي: فوز نهضة بركان المغربي بثلاثية نظيفة على اتحاد الجزائر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اعتبار فريق نهضة بركان المغربي، فائزا على نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثية دون رد، في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك على خلفية منع السلطات الجزائرية دخول قمصان الفريق المغربي الرسمية والتي تحمل خريطة المملكة المغربية، وخوض المباراة بها لاعتبارات سياسية، وهو الأمر الذي تمنعه لوائح العمل الرياضي في كل مكان.

وكان من المفترض إقامة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة، في التاسعة مساء الأحد، على ملعب الفريق الجزائري، لكن السلطات الجزائرية رفضت دخول حقائب بعثة الفريق المغربي بقميصه الرسمي الذي يتضمن خريطة المملكة المغربية.

قمصان جديدة

وقرر الفريق الجزائري صنع قمصان جديدة لنهضة بركان لا تتضمن وجود الخريطة، وهو ما رفضه مراقب المباراة، لعدم التصديق عليها من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل بداية البطولة، حيث يتم اعتماد القمصان وأشكالها وتصميمها قبل بداية أي بطولة، وقد حصل نهضة بركان على الموافقة اللازمة.

وأبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارتي نهضة بركان المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري، باحتساب نتيجة مباراة الذهاب بالجزائر، بفوز الفريق المغربي بثلاثية نظيفة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في خطابه الرسمي لكلا الناديين، على إقامة مباراة الإياب في موعدها الرسمي.

هل يسافر الفريق الجزائري للمغرب؟

ولايزال موقف النادي الجزائري غامضاً، وما إذا كان سوف يقبل بقرار الاتحاد الأفريقي أم ينسحب من البطولة القارية، وهو الأمر الذي سوف يتضح خلال الساعات المقبلة.

