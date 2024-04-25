دون هالاند .. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة برايتون اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا لمواجهة قوية مساء اليوم الخميس، عندما يلتقي مع نظيره فريق برايتون، في المباراة التي تجمعهما علي ملعب أميكس ستاديوم، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع التاسع والعشرين.



موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم



من المقرر ان تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون، مساء اليوم الخميس 25 أبريل، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث مباراة برايتون ومانشستر سيتي على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق أحمد البلوشي.



جوارديولا يعلن غياب هالاند عن مباراة برايتون



أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن إصابة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند الذي سجل 20 هدفا ليست خطيرة، ومن الممكن أن يعود في مواجهة نوتينجهام فورست يوم الاحد المقبل، وأن الفريق تلقى أنباء سارة بعودة فيل فودين وجون ستونز بعد أن حصلا على الضوء الأخضر بعدما غابا في الفترة الماضية.



وقال جوارديولا:" إيرلينج ليس جاهز لمباراة برايتون، اللاعبان الآخران جاهزان".

وأضاف:" أعلم أنها ليست إصابة كبيرة، ولكن لن يسمح بالمشاركة في هذه المباراة".

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة برايتون

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: يوشكو جفارديول - مانويل أكانجي - روبن دياش - كايل ووكر

خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا

خط الهجوم: جيريمي دوكو - فيل فودين - جاك جريليش