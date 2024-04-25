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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة ليفربول وفوز مانشستر يونايتد

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ياسر رشاد - القاهرة - يشهد جدول ترتيب صراع شرس بسن أكثر من فريق بعد وصولنا للأسابيع الأخيرة في عمر المسابقة، حيث يتصارع مل من مانشستر سيتي وآرسنال وليفربول.

وخسر فريق من نظيره إيفرتون مساء الأربعاء، في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وشهدت الجولة ذاتها فوز فريق مانشستر يونايتد على ضيفه شيفيلد يونايتد، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت في معقل الشياطين الحمر “أولد ترافورد”.


ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر، ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 53 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي
1- آرسنال (77 نقطة).

2- ليفربول 74

3- مانشستر سيتي 73

4- أستون فيلا 66

5- توتنهام 60

6- مانشستر يونايتد 53

7-نيوكاسل يونايتد 50

8- وست هام 48

9- 47

10-بورنموث 45

11- برايتون 44

12- وولفرهامبتون 43

13- فولهام 42

14- كريستال بالاس39

15- برينتفورد 35

16- إيفرتون 33

17- نوتنجهام فورست 26

18- لوتون تاون 23

19- بيرنلي 23

20- شيفيلد يونايتد 20
 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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