النصر القاهري يقيم ممر شرفي لمنتخب السويس بعد تأهله للمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على تكريم فريق منتخب السويس بعد حسم أبناء الغريب الصعود لدوري المحترفين هذا الموسم.

وقام فريق النصر بعمل ممر شرفي لفريق منتخب السويس قبل بداية المباراة واهدائهم أكاليل الزهور مما أثار حالة من الود والحب بين اللاعبين والجماهير كما حرص مجلس إدارة النصر برئاسة المستشار اشرف لطفي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة على تهنئة مجلس إدارة منتخب السويس برئاسة الأستاذ اسامه الموشي متمنيين لهم التوفيق والنجاح في دوري المحترفين.

ويرتبط نادي النصر بعلاقات طيبه مع نادي منتخب السويس وتمتد هذه العلاقات الي سنوات طويلة وتوارثتها الأجيال جيل بعد جيل حتي وقتنا هذا.

وبدات العلاقات الطيبة بين الناديين سنة 68 خلال فترة الحرب و النكسة حيث فتح النصر أبوابه لاستضافة تدريبات لفريق منتخب السويس والذي كان يضم لاعبين عظام مثل اوكا واكما وبهاء والاسناوي.

ممر النصر القاهري لمنتخب السويس

كما استضاف النصر أكثر من مباراة لمنتخب السويس امام اكثر من فريق في مباريات النصر ليس طرف فيها بدون مقابل آخرها مباراة منتخب السويس ومركز شباب العريش هذا الموسم.

كما حرصت ادارة وجماهير منتخب السويس على تقديم واجب العزاء في وفاة الدكتور عمرو عبدالحق والهتافات واللافتات خلال مباراة النصر ومنتخب السويس على ملعب النصر بالدور الاول هذا الموسم.

ممر النصر القاهري لمنتخب السويس 2

وبرغم المنافسة الشرسه بين الناديين في العديد من المواسم إلا أن هذه العلاقة لم ولن تتأثر مطلقا وظل الناديين وجماهيرهما يحافظان على العلاقات الطيبة والمحترمة ودائما جماهير السويس يحسنون استقبال فريق النصر وجماهيره والعكس صحيح فدائما النصر يفتح أبوابه أمام جماهير منتخب السويس في مباريات الفريقين