"الأهلي ضد مازيمبي ودوريات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تقام اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، ومن أبرزها إقامة مباراة الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما سيلاقي فريق الترجي التونسي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

دوري أبطال أفريقيا

صن داونز ضد الترجي.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.

الأهلي ضد مازيمبي.. "بي إن سبورتس".. 10 مساءً.

ريال سوسيداد ضد ريال مدريد.. "بي إن سبورتس".. 10 مساءً.

فروزينوني ضد ساليرنيتانا.. "أبو ظبي الرياضية".. 9.45 دقيقة مساءً.

الدوري الألماني

بوخوم ضد هوفنهايم.. "بي إن سبورتس".. 8.30 دقيقة مساءً.

الدوري الفرنسي

مونبيليه ضد نانت.. "بي إن سبورتس".. 10 مساءً.

الدوري السعودي للمحترفين

ضمك ضد التعاون.. "SSC".. 5 مساءً.

الهلال ضد الفتح.. "SSC".. 5 مساءً.

الاتحاد ضد الشباب.. "SSC".. 8 مساءً.