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المنافسة تشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي وآرسنال وخسارة ليفربول

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الشارقة - اميمة ياسر - عزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي بعد فوزه على برايتون برباعية نظيفة، في المباراة المؤجلة للجولة الـ29 من البريميرليج.

حقق أرسنال فوزًا ساحقًا على بنتيجة 5-0، بينما خسر أمام إيفرتون بهدفين دون رد.

جدول ترتيب الممتاز:

1- آرسنال: 77 نقطة

2- مانشستر سيتي: 76 نقطة (مباراة مؤجلة)

3- ليفربول: 74 نقطة

4- أستون فيلا: 66 نقطة

5- توتنهام: 60 نقطة

6- مانشستر يونايتد: 53 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد: 50 نقطة

8- وست هام: 48 نقطة

9- تشيلسي: 47 نقطة

10- بورنموث: 45 نقطة

11- برايتون: 44 نقطة

12- ولفرهامبتون: 43 نقطة

13- فولهام: 42 نقطة

14- كريستال بالاس: 39 نقطة

15- برينتفورد: 35 نقطة

16- إيفرتون: 33 نقطة

17- نوتينغهام فورست: 26 نقطة

18- لوتون تاون: 25 نقطة

19- بيرنلي: 23 نقطة

20- شيفيلد يونايتد: 16 نقطة

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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