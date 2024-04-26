المنافسة تشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي وآرسنال وخسارة ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - عزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي بعد فوزه على برايتون برباعية نظيفة، في المباراة المؤجلة للجولة الـ29 من البريميرليج.
حقق أرسنال فوزًا ساحقًا على تشيلسي بنتيجة 5-0، بينما خسر ليفربول أمام إيفرتون بهدفين دون رد.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:
1- آرسنال: 77 نقطة
2- مانشستر سيتي: 76 نقطة (مباراة مؤجلة)
3- ليفربول: 74 نقطة
4- أستون فيلا: 66 نقطة
5- توتنهام: 60 نقطة
6- مانشستر يونايتد: 53 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد: 50 نقطة
8- وست هام: 48 نقطة
9- تشيلسي: 47 نقطة
10- بورنموث: 45 نقطة
11- برايتون: 44 نقطة
12- ولفرهامبتون: 43 نقطة
13- فولهام: 42 نقطة
14- كريستال بالاس: 39 نقطة
15- برينتفورد: 35 نقطة
16- إيفرتون: 33 نقطة
17- نوتينغهام فورست: 26 نقطة
18- لوتون تاون: 25 نقطة
19- بيرنلي: 23 نقطة
20- شيفيلد يونايتد: 16 نقطة