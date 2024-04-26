الامارات | الوصل والبطائح يكملان عقد المربع الذهبي في «كأس السلة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل فريقا الوصل والبطائح عقد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس نائب رئيس الدولة، بتخطيهما، أول من أمس، عقبة الدور ربع النهائي، بفوز صعب للوصل على ضيفه الشارقة بفارق نقطة واحدة (95-94)، وفوز البطائح على ضيفه الظفرة بواقع (89-68).

وضرب الوصل موعداً، مساء الأحد المقبل، في نصف النهائي، مع جاره النصر، فيما سيواجه البطائح فريق شباب الأهلي (حامل اللقب)، مع العلم أن قرعة البطولة خدمت شباب الأهلي والنصر بمنحهما التأهل المباشر للدور نصف النهائي.