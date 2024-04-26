بالمر وهالاند.. منافسة شرسة على صدارة هدافي البريميرليج

3- أولي واتكينز (أستون فيلا) - 19 هدفًا.

ويتصدر كول بالمر لاعب تشيلسي بالمناصفة مع ارلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي صدارة الهدافين برصيد 20 هدفا لكل منهما ويأتي خلفها أولي واتكينز لاعب أستون فيلا بفارق هدف واحد.

تشهد الأمتار الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي صراعا قويا على صدارة هدافي المسابقة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية