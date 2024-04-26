لا نلتفت للأزمة.. عضو مجلس إدارة الزمالك يعلق على وقف القيد

علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أزمة وقف القيد التي تعرض لها الزمالك، بسبب لاعبه السابق المغربي خالد بوطيب.

وقال أحمد سليمان في تصريحات عبر قناة “دي إم سي”: “منذ أن جئنا هنا إلى غانا، لا نفكر في شىء سوى الفوز في المباراة أمام دريمز، ولا نلتفت لأزمة وقف القيد بسبب خالد بوطيب”.

وتابع: “جميع لاعبي الزمالك شاركوا في التدريبات اليوم، أحمد سيد زيزو وعمر جابر ولأول مرة فتوح” .

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وأضاف : “هدفنا جميعًا الآن في المجلس ولاعبين هو التأهل لنهائي الكونفدرالية، ثم بعد ذلك سنقوم بحل جميع القضايا، الزمالك سيعود لسابق عهده”.

وأختتم حديثه:” أعتقد أن لاعبي الزمالك سيحسمون لقاء دريمز بسبب الخبرة”.

وكان الزمالك قد أعلن عن تلقيه خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بخصوص إيقاف القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب التي تبلغ 2.4 مليون يورو.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغاني، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.