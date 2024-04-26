تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الأهلي مع مازيمبي الكونغولي مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

و تعادل الأهلي مع مازيمبي سلبيا دون أهداف في الكونغو في مباراة الذهاب، رغم إهداره العديد من الفرص للتسجيل.

يسعى الأهلي إلى التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، مستغلا عاملي الأرض والجمهور، في رحلة بحثه عن النجمة الثانية عشر في تاريخه.

و أشار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أن وجود الجماهير عامل مهم مضيفا أنهم سعداء بالحضور الجماهيري المنتظر ويجب أن نُظهر قوتنا غدًا.

و أضاف أن الأهلي يجب أن يظهر قوته لتحقيق الانتصار على منافس قوي مثل مازيمبي لحسم التأهل إلى النهائي، وسط دعم الجماهير التي يمنح اللاعبين والجهاز الفني الدوافع.

فيما صرح رامي ربيعة أن الأهلي هدفه مواصلة المشوار للتتويج باللقب والحضور الجماهيري أمر يسعد اللاعبين و يزيد من دوافعنا، مضيفا أن التعادل في مباراة الذهاب تفرض عليهم المزيد من التركيز في لقاء الإياب.

و يدرس مارسيل كولر تشكيل المارد الأحمر لمباراة مازيمبي ومن المتوقع أن يدفع بتشكيل مكون من:

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي:

في حراسة المرمى : مصطفى شوبير

في خط الدفاع: محمد هاني و رامي ربيعة و محمد عبدالمنعم و علي معلول

في خط الوسط: عمرو السولية و أحمد نبيل كوكا و محمد مجدي أفشة/ إمام عاشور

في خط الهجوم : أحمد عبدالقادر و الفلسطيني وسام أبوعلي و الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

و تنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي في العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت كينشاسا عاصمة الكونغو، وتبث المباراة على قنوات بي أن سبورت بشكل حصري عبر قنواتها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط .