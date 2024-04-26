من أجل النهائي الـ 17.. الأهلي في مواجهة مرتقبة أمام مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يستعد الأهلي لخوض مواجهة هامة ومرتقبة أمام مازيمبي الكونغولي، مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مباراته سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية تؤهله للصعود إلى نهائي البطولة القارية، وذلك بعد التعادل سلبيًا بدون أهداف في مباراة الذهاب أمام مازيمبي، والتي أقيمت الأسبوع الماضي.

ويطمح الأهلي في الوصول إلى النهائي الخامس تواليًا ببطولة دوري الأبطال، والسابع عشر في تاريخه، بعد أن وطأت أقدام المارد الأحمر نهائي المنافسة 16 مرة، فاز باللقب في 11 مناسبة وحل وصيفًا في خمس سنوات.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز في مجموع مباراتى الأهلى أمام مازيمبى الكونغولى في نصف النهائي مع الفائز بمجموع مباراتي الترجي التونسى وماميلودى صن داونز، في نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بينهما بفوز الفريق التونسي بهدف نظيف.

قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعة- محمود متولي- محمد عبد المنعم- علي معلول- كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمرو السولية- كريم نيدفيد- إمام عاشور- أحمد نبيل كوكا- محمد مجدي أفشة- حسين الشحات- أحمد عبد القادر- بيرسي تاو- رضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا- أنتوني موديست- وسام أبو علي.

غيابات الأهلي

يغيب عن الأهلي في مباراة اليوم كل من: محمد الشناوي وحمزة علاء وياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد كريستو وخالد عبد الفتاح ومروان عطية وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية- أحمد نبيل كوكا – محمد مجدي أفشة.

الهجوم: أحمد عبدالقادر- بيرسي تاو- وسام أبوعلى.

موعد المباراة

تنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي عبر قناة Bein Sports HD 6، ويعلق عليها المعلق الرياضي المصري الشهير على محمد على.