بيرسي تاو يقود تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة مازيمبي

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيلته الأساسية التي تواجه مازيمبي الكونغولي مساء اليوم الجمعة في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر الا يجري مارسيل كولر الكثير من التعديلات على تشكيل مباراة الذهاب حيث يعتمد على قوته الضاربة لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة.

ويفاضل كولر بين اشراك رضا سليم في مركز الجناح الأيسر أو مواصلة الإعتماد على أحمد عبد القادر بعد ظهوره بمستوى جيد في المباريات الأخيرة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي لقاء اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

خط الوسط: أحمد نبيل “كوكا” - كريم وليد “نيدفيد” - محمد مجدي “أفشة”.

خط الهجوم: بيرسي تاو - وسام أبو علي - أحمد عبد القادر (رضا سليم).

على الجانب الآخر يتسلح مازيمبي بقيادة مديره الفني السنغالي لامين ندياي بسرعات لاعبيه خاصة في خط الهجوم كوينزمبي وجويل بيا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية بإستاد القاهرة والتأهل لنهائي البطولة لأول مرة منذ نسخة

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا حصرياً عبر قنموات بين سبورتس.