ضمك بقيادة طارق حامد في مواجهة صعبة أمام التعاون اليوم بدوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم ضمك والمحترف بصفوفه الدولي المصري طارق حامد نظيره فريق التعاون مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

إقرأ أيضًا..

يتواجد نادي التعاون في المركز الخامس برصيد 48 نقطة ، فيما يأتي ضمك بالمركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 38 نقطة .

موعد مباراة ضمك والتعاون

تبدأ مباراة ضمك والتعاون في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبو ظبي، وتنقل المباراة عبر قنوات SSC.

وكان ضمك حقق الفوز بالجولة الماضية على نظيره الأخدود، فيما تعادل التعاون مع الخليج بنتيجة 1-1.

تشكيل ضمك المتوقع

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: عبدالله القحطاني، عبدالقادر بدران، فاروق شافعي.

خط الوسط: نيكولاي ستانسيو، انتوليتش، طارق حامد.

خط الهجوم: كيفن نكودو، سنوسي الهوساوي، أحمد الزين، رمزي صولان.