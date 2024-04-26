اليوم ..الهلال يستضيف الفتح للابتعاد بصدارة دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الفتح مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة آرينا ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة دوري روشن السعودي .

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ويدخل الزعيم مباراة اليوم وهو يتربع على عرش جدول ترتيب دوري روشن السعودي السعودي برصيد 77 نقطة، فيما يأتي فريق الفتح في المركز السادس برصيد 40 نقطة .

وتسعي كتيبة البرتغالي جورجي خيسوس لتحقيق الفوز اليوم على الفتح من أجل حسم لقب دوري روشن السعودي للمحترفين ومصالحة الجماهربعد تويع دوري أبطال آسيا من نصف النهائي بالهزيمة من العين بنتيجة 5-4 .

موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي:

تنطلق مباراة الهلال والفتح في السادسة بتوقيت القاهرة و مكة المكرمة ، وتنقل المباراة عبر قنوات SSC.