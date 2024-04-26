مدربة أسيك: الجميع يخشى مواجهة الأهلي في بطولة أفريقيا للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - عبرت كوني بي كوروتوم، مدربة فريق آسيك ميموزا الإيڤواري للكرة الطائرة عن سعادتها بالمشاركة في البطولة الإفريقية للأندية «سيدات» التي ينظمها النادي خلال الفترة من 26 أبريل إلى 4 مايو المقبل.



وقالت كوروتوم، إن المشاركة في هذه النسخة من البطولة القارية استثنائية للغاية؛ نظرا لتأهل بطلها إلى كأس العالم للأندية، وهو ما يضفي على المسابقة مزيدا من الجدية والحماس والتحدي بين مختلف الفرق المشاركة.

وأكدت أن فريق الأهلي منافس َقوي لا يتمنى أحد مواجهته في أي لعبة، وأنها لا تتمنى مقابلته في أي من أدوار البطولة حتى المباراة النهائية؛ نظرا لكونه المرشح الأقوى للفوز باللقب.

ووجهت كوروتوم الشكر إلى المسؤولين بالنادي الأهلي على حسن التنظيم والاستقبال، وتهيئة كل الأجواء المناسبة للبعثة منذ وصولها القاهرة، وهو ما يدعم البطولة ويساعد الفرق المشاركة على تقديم نسخة فنية قوية تليق بالحدث.