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صابرينا حدادي: جمعية بجاية جاهز للبطولة ونعرف قيمة الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - قالت صابرينا حدادي، مدربة فريق جمعية ولاية بجاية الجزائري، إن الفريق استعد بقوة لخوض منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» التي ينظمها النادي في الفترة من 26 أبريل إلى 4 مايو المقبل، بصالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.

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وأوضحت حدادي، أن هذه النسخة من البطولة تضم فرقا على أعلى مستوى من الناحية الفنية والبدنية، وستشهد هذه النسخة أجواء مختلفة بين عدد أكبر من الفرق، ولن تنحصر المنافسة بين فريقين فقط.
وأكدت على أن فريق سيدات الأهلي هو المرشح الأبرز للتتويج باللقب؛ نظرا للخبرات التي يضمها بين صفوفه، ووجود عدد كبير من اللاعبات بقائمة المنتخب المصري، والجميع يعرف قيمة الأهلي بشكل عام.
وشددت على أن الأجواء مناسبة تماما لظهور البطولة بشكل قوي، وتقديم الفرق المشاركة كل ما لديها من أجل المنافسة على اللقب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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