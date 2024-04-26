رمضان صبحي يعلق على انتقاله لـ الاهلي أو الزمالك ويوضح علاقته بـ محمد صلاح

تحدث رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، عن ما يتردد بشأن انتقاله إلى قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك، وعلاقتة بالدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول.

وقال رمضان صبحي في تصريحات عبر قناة “سي بي سي”، إنه يتواصل مع محمد صلاح، منذ فترة طويلة، مؤكدًا أنه مثل الأخ الأكبر له.

وأضاف: “صلاح وصل لمكانة عالمية لن يستطيع أي لاعب أن يصل إليها، وهو شخصية أكثر من رائعة ودائمًا ما ينصحنا، وعلاقتي بكل لاعبي المنتخب جيدة ولا توجد مشاكل بيني وبين أي أحد”.

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وعن انتقاله لأحد قطبي الكرة المصرية، أجاب رمضان صبحي، قائلًا: “مع أحترامي لكل الأندية، شرف لي عندما يرتبط اسمي بأندية بحجم الاهلي والزمالك، مضيفًا: “هذه الأخبار ليست حقيقة ولا أخرج من أجل الرد على هذا الكلام”.

وواصل حديثه: “لدي عقد مع نادي بيراميدز، ينتهي بعد موسم ونصف، وأنا ملتزك به، وسعيد مع النادي ويتعاملون معي بشكل جيد”.