اليوم ..سيدات طائرة الزمالك يواجهن أسيك ميموزا ببطولة إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" مع نظيره أسيك ميموزا الإيفواري، في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة، على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي.

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ويتواجد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على رأس المجموعة الثانية، بجانب فرق : "الكحول الإثيوبي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وبلدية بجاية الجزائري".

ويسعى طائرة الزمالك "سيدات" إلى تحقيق الفوز، والدفاع عن اللقب للعام الثاني على التوالي، بعدما تُوج به في العام الماضي على حساب الأنابيب الكيني بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على صالة نايل بتونس.

والجدير بالذكر، أن البطولة الأفريقية تقام بمشاركة 15 فريقاً، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.