بالصور.. الكانوي والكياك يقيم سباقات للماراثون بنهر النيل في إحتفالاته مع الشعب المصري بأعياد تحرير سيناء

ياسر رشاد - القاهرة - أقام الإتحاد المصري للكانوي و الكياك اليوم الجمعه سباقات ماراثون الكانوي و الكياك للرجال و السيدات و الباراكانوي لمسافة 5000م ، ضمن سباقات بطولة الجمهوريه للماراثون و الدراجون بوت و التجديف وقوفا ( sup ) و التي اقيمت بمركز تدريب المنتخبات بنهر النيل في إطار إحتفالات الدوله "بأعياد تحرير سيناء" ، و التي تشهد منافسات قويه بين الأنديه و اللاعبين المشاركين في البطوله للمنافسه علي درع البطوله و نقاط الأنديه .

و قدم اللواء أيمن شويته رئيس الإتحادين المصري و العربي للكانوي و الكياك التهنئه للشعب المصري بمناسبة إحتفالات أعياد سيناء التي تقام علي هامشها البطوله

كما أشار إلي ان البطوله هي إستمرارا لخطة الإتحاد لتطوير النشاط المحلي للإتحاد المصري للكانوي و الكياك لنشر اللعبه و زيادة اعداد اللاعبين المشاركين و الممارسين لها ، بالإضافه إلي أن تلك البطوله ذو أهميه خاصه لما لها اهميه كبيره لطلاب الثانويه العامه كونها بطولة حافز رياضي ، بجانب إقامتها في مناسبه ذو طبيعه خاصه للشعب المصري و هي إحتفالات أعياد سيناء

وأكد العميد دكتور خالد سمير نائب رئيس الإتحاد المصري و أمين صندوق الإتحاد العربي علي أن البطوله هي إستكمال لبطولة الجمهوريه للكانوي و الكياك التي اقيمت بالمعديه الإسبوع الماضي و شارك فيها حوالي 300 لاعب ولاعبه يمثلون 14 نادي من مناطق الإتحاد المختلفه بمحافظات القاهرة و الإسكندريه و بورسعيد و جنوب الوادي و البحيره في سباقات 200 م ، 500 م ، 1000 م لمراحل تحت 16 و 18 ناشئين و ناشئات , 23 سنه شباب و شابات ، بالإضافه إلي سباقات العمومي للسيدات والرجال و أشار إلي أن إقامة البطوله علي هامش إحتفالات الدولة و الشعب المصري بأعياد تحرير سيناء هي مشاركة ضروريه لفرحة الشعب المصري بأعياد النصر و المجد للشعب المصري في أعياد تحرير سيناء الغاليه .

و افاد اللواء احمد كامل عضوً مجلس ادارة الإتحاد و المشرف العام علي البطوله انها شهدت مشاركه كبيره من الانديه في كافة المحافظات و هي اندية ( اتحاد الشرطة ، يخت الجيزة ، المقاولين العرب ، المصري للتجديف ، الكهرباء للتجديف ، المعدية الرياضي ، البنك الاهلي ، اليخت المصري ، الصيد المصري ، البحري اليوناني ، تجديف بورسعيد ، السلام البحري ، تجديف الاقصر ، نادي اسوان )"

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