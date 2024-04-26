ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم

مشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم،متابعة مباراة الأهلي ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة، 26 أبريل، في مباراة إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم 2023-2024، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

تبدأ مباراة فريق الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا اليوم الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

مشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي بث مباشر

مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

وفرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعادل السلبي على فريق مازيمبي، مساء السبت الماضي، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023-2024، وذلك على أرضية ستاد «تي بي مازيمبي» في لوبومباشي بالكونغو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي | من هنــــا

وكان قد تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المخضرم مارسيل كولر، من التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام، عقب تخطي فريق سيمبا التنزاني بعد الفوز عليه ذهابًا بهدف نظيف بقدم أحمد نبيل كوكا، قبل أن يكرر الفوز عليه إيابًا بثنائية نظيفة وقَّع عليها الثنائي عمرو السولية ومحمود كهربا.

بينما تأهل مازيمبي إلى المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب تخطي عقبة فريق بترو أتلتيكو، بعد التعادل ذهابًا سلبيًّا، قبل أن يحقق الفريق الكونغولي الفوز على نظيره الأنجولي في عُقر داره بهدفين مقابل هدف، ويخطف بطاقة المربع الذهبي ويضرب موعدًا ناريًّا مع المارد الأحمر.

بث مباشر مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

وتقدم «الفجر» بث مباشر مباراة الأهلي ضد مازيمبي، اليوم الجمعة، الموافق 26 من شهر أبريل الجاري، وذلك في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا اليوم، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشرة بتوقيت أبو ظبي.